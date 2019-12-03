В Харькове неизвестные облили красной краской офис украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и примотали скотчем к входной двери здания гранату.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя областного отделения политсилы Василия Россихина.

"Работники, которые пришли в офис... обнаружили, что он облит красной краской и на входе скотчем примотана граната. Это уже десятая провокация против нас за последние три месяца и четвёртая - за последнюю неделю", - сказал он.

По его словам, раньше злоумышленники ограничивались только краской. Отмечается, что на место происшествия была вызвана полиция и группа пиротехников. К настоящему моменту офис возобновил работу в обычном режиме.

По данным журналистов, неизвестные около 4 часов утра во вторник облили фасад общественной приемной "Оппозиционной платформы За жизнь красной краской", а также, оставили гранату на двери и записку с угрозами.

В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что по указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. На месте полицейские обнаружили учебную гранату со следами ржавчины и механическими повреждениями с запалом к ней. Вещественные доказательства изъяты

Напомним, ранее мы сделали интервью с городским головой Харькове Геннадием Кернесом, который рассказал о планах Авакова на дискредитацию Зеленского "коридором позора".

Напомним, что в Запорожской области задержан неизвестный, который грозился взорвать здание отделения полиции.