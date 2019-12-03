В Верховной Раде начала работать новая кофейня. Соответствующие фото публикует "Страна".

Как сообщает наш корреспондент, в новой кофейне работает бариста, который готовит кофе в кофемашине. Также депутаты могут заказать несколько видов десертов. Так, в меню предлагается кокосовое печенье за 25 гривер, брауни за 40 гривен, вупи пай и синабон от 46 до 60 гривен. Кроме того, нардепы могут заказать и несладкие пироги.

Фото: Страна.ua

Также депутатам разрешают брать кофе навынос и ходить со стаканчиками по сессионному залу в парламенте.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, как пьет кофе после пробежки.

Также мы писали, что корпорация Порошенко запускает в Киеве сеть кофеен.