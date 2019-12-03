Синабон с ананасом и Вупи Пай Ред Велвет. В Раде открыли новую кофейню. Фото
В Верховной Раде начала работать новая кофейня. Соответствующие фото публикует "Страна".
Как сообщает наш корреспондент, в новой кофейне работает бариста, который готовит кофе в кофемашине. Также депутаты могут заказать несколько видов десертов. Так, в меню предлагается кокосовое печенье за 25 гривер, брауни за 40 гривен, вупи пай и синабон от 46 до 60 гривен. Кроме того, нардепы могут заказать и несладкие пироги.
Фото: Страна.ua
Также депутатам разрешают брать кофе навынос и ходить со стаканчиками по сессионному залу в парламенте.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, как пьет кофе после пробежки.
Также мы писали, что корпорация Порошенко запускает в Киеве сеть кофеен.
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