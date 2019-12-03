3 декабря на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя вышло интервью с Юрием Бардашем, участником группы "Грибы", продюсером Quest Pistols, группы "Нервы" и других исполнителей.

Группа "Грибы" появилась в 2016 году. Музыканты выложили на YouTube свой первый клип "Интро", который меньше чем за месяц набрал миллион просмотров. То же самое произошло со вторым видеоклипом "Копы".

11 ноября 2016 года группа выпустила дебютный альбом под названием "Дом На Колесах ч.1". В конце ноября — начале декабря 2016 года группа отправилась в гастрольный тур по городам Украины, России и Беларуси. Выход второго альбома планировался на август-сентябрь 2017 года, но он так и не вышел.

7 марта 2017 года вышел четвертый клип группы "Тает лед", который сразу же вышел на первое место в разделе "Набирающие популярность" на YouTube и за несколько недель набрал более 10 миллионов просмотров, став самым популярным треком группы.

30 октября 2017 группа объявила, что перестанет давать концерты после 2017 года. Спустя полтора года группа взяла новое название "Grebz" и выпустила клип.

В интервью Дудю Бардаш рассказал о том, что до четырех лет рос в детдоме, после чего его усыновили. Однако до того, как он обрел постоянную семью, его как минимум дважды брали и снова возвращали в детдом несостояшиеся родители.

Дудь спрашивал Бардаша о том, как можно было в таком суровом городе, как Алчевск (Луганская область), увлечься брейк-дансом. "Я до этого занимался народными танцами, - рассказал продюсер. - И когда пришел спрашивать у отца, он сказал - иди. Когда придет время армии, все будут копать траншеи, а ты будешь в ансамбле". "Там я получил все, там я получил культуру", - добавил он. Позанимавшись пять-шесть лет, он увидел по телевизору выступление одной из групп, где "тип крутился на голове". "Я сошел с ума, все. Какие народные танцы! начался брейк", - рассказал Бардаш.

Мне нравится электронная музыка, она максимально раскрывает мой внутренний мир. Я синхронен с ней", - признался музыкант.

Ответил он и на вопрос Дудя о том, как он относится к происходящему на Донбассе: "У меня душа болит за мой регион, за людей, которые попали в замес. Мне их нравы знакомы и понятны, это мои люди". "Последние пять лет я наблюдаю полный беспредел в Украине. Я очень часто слышу выражение "типичное донбасское быдло". Но это люди, которые работают и всегда работали. Да, они суровые, лютые, не такие культурные, как столица. Но они работяги", - сказал он.

"Правда, сейчас, слава богу, начался аккуратный движ в сторону мира, войска развели. Но тоже все это происходит с каким-то скрипом", - рассказывает Бардаш. О Зеленском он говорит: "Я буду поддерживать президента, ведь человек стремится к миру".

Также он рассказал о появлении на свет группы "Грибы". Первую песню проекта сначала хотели отдать Quest Pistols, однако они не смогли ее спеть как нужно. Тогда Бардаш отдал песню автору трека 4atty, ему нашли компаньона, и так появилась группа. Бардаш до сих пор считает 4atty "духом "Грибов", именно он писал тексты. А музыку продюсировал сам Бардаш.

"Тает лед" Бардаш назвал самым главным треком, который он спродюсировал. "Это самый важный трек за весь русский интернет", - сказал он. По словам Бардаша, трек стал популярным, потому что зрители считали в нем стремление к миру, тогда как в то время на востоке продолжалась эскалация конфликта.

"Главный вопрос: почему закончилась группа "Грибы"? - спросил Дудь. Бардаш рассказал подробности: "Когда появилась группа, все захотели погреться об это, сделали об этом движ какой-то".

Бардаш отметил, что всем участникам группы уделялось много внимания, кроме "типа в маске". "Кому-то не хватило солнца и тепла. Полилась грязь", - сказал продюсер. По его словам, участник группы начал жаловаться своим знакомым на то, что ему не уделяется заслуженного внимания - при том, что сам Бардаш называет его идеологом проекта. "Конечно, его зацепило, он не вывез этот движ, и у него бомбануло", - сказал продюсер.

Полную версию интервью Бардаша Дудю смотрите ниже:

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