Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что Вятрович может оставить себе свои извинения из-за скандала с перепиской с пранкером Джокером и написал, что ждет Вятровича в суде по поводу иска об оправдании Институтом национальной памяти и лично его бывшим директором Владимиром Вятровичем символики 14-й дивизии СС Галичина.

"Владимир, не нужно извиняться, какие могут быть счеты между старыми друзьями? Просто напоминаю, что вы завтра вызваны на 9 утра в суд, по поводу символики эсэсовской дивизии. Как раз к 10 успеете на работу, без вас не начнем, обещаю. Суд, Владимир, вы же читали решение Нюрнбергского Трибунала, верно? Завтра, 9 утра. Извинения оставьте себе, с собой иметь паспорт" - написал нардеп.

Скриншот: Telegram/Макс Бужанский

Ранее "Страна" сообщала, что Бужанский выставил генпрокурору Рябошапке ультиматум по поводу Порошенко.

Также мы рассказывали, как нардеп обвинил Вятровича в краже денег на фуршете в честь Голодомора.