В Сеть попало видео, на котором президент США Дональд Трамп отправился к трапу самолета без супруги Мелании. Он держал над собой зонт и шел к трапу вертолета. Через некоторое время он решил остановиться и дождаться супруги, которая шла на каблуках.

У трапа Дональд Трамп пропустил свою супругу вперед, сложил зонт и поднялся на борт вертолета вслед за ней.

Видео: youtube.com/Москва 24

"Страна" сделала "разбор" гардероба первой леди Украины. Президент со своей супругой Еленой провели в Прибалтике. Владимир и Елена побывали с официальными визитами в Эстонии и Литве.

Напомним, как Дональд и Меланья Трамп устроили для детей в Белом доме традиционный американский праздник в честь дня всех Святых.