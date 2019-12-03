Дональд Трамп по пути к вертолету забыл о своей жене Мелании. Видео
В Сеть попало видео, на котором президент США Дональд Трамп отправился к трапу самолета без супруги Мелании. Он держал над собой зонт и шел к трапу вертолета. Через некоторое время он решил остановиться и дождаться супруги, которая шла на каблуках.
У трапа Дональд Трамп пропустил свою супругу вперед, сложил зонт и поднялся на борт вертолета вслед за ней.
Видео: youtube.com/Москва 24
"Страна" сделала "разбор" гардероба первой леди Украины. Президент со своей супругой Еленой провели в Прибалтике. Владимир и Елена побывали с официальными визитами в Эстонии и Литве.
Напомним, как Дональд и Меланья Трамп устроили для детей в Белом доме традиционный американский праздник в честь дня всех Святых.
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