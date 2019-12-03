В социальных сетях начали защищать атошников, которые обстреляли автомобиль бизнесмена Вячеслава Соболева и убили его трехлетнего сына.

Раздаются голоса, что добровольцы идут в криминал, потому что о них не заботится государство. Отметим, что такие заявления звучат обычно после резонансных убийств и громких преступлений, в которых замешаны бывшие военные.

Примерно в таких же выражениях защищали танкиста Балабуху, который зарезал повара на остановке в Киеве. И бывшего атошника Белько, захватившего мост Метро в столице и грозившего взорвать сооружение.

"К сожалению, наше государство не уделяет внимания социализации тех, кто прошел через многие боевые ситуации. Хотя это очень ценные люди", - написал журналист Юрий Бутусов. Он также заявил, что стрелявший в ребенка снайпер Лаврега "вел жизнь настоящего героя" и имеет "огромные заслуги перед страной".

Бутусов также уверен, что Лаврегой кто-то манипулировал, а не сам он решил в здравом уме и твердой памяти начать снайперскую стрельбу в центре Киева.

"Все, кто с ним воевал, уверены - у этого парня есть принципы, он бы не открыл огонь в центре Киева просто по заказу. Кто-то наверняка попросил, убедил, замотивировал. Очень хочу узнать выводы следствия. Мне трудно поверить, что это была его личная инициатива, и что это мог быть просто коммерческий вопрос. И честно говоря, трудно поверить, что именно он нажал на спуск. Он так часто рисковал собой и жил жизнью простого солдата-добровольца, у которого ни зарплаты ни соцпакета не было даже минимально, что странно подозревать его в меркантильных интересах. Конечно, молодым парнем, который стал мужчиной на войне, могли сманипулировать", - считает журналист.

Блогер-порохобот Марк Гордиенко заявил, что Лаврегу "можно понять", так как атошники "ощущают себя преданными и лишними в стране Зеленского". Также он назвал убитого ребенка "жертвой русского мира".

"Сейчас "люди войны" предельно остро ощутили зраду со стороны команды Зеленского , они предают все, за что бились воины и вся страна 5 лет. И они не просто предают , а делают это цинично со смехуечками , весело так диджитализовано под улюлюканье Портнова и Трубы и под криворожско пацанский жаргон Верховного Главнокомандующего и "кровь забудется" Коломойского.

И многие из них, ощущают себя преданными и лишними в стране Зеленского и морально готовы совершать свой "джихад" против предательства и цинизма. Правильно ли это ? Конечно нет. Можно ли их понять? Конечно да.

Случайно погибший ребенок, он невинная жертва не только стрелявшего, но и Путина и его "русского мира" и украинских капитулянтов "уставших от войны", - написал он.

Ранее мы писали, что в полиции рассказали подробности расстрела авто Соболева.

Также командир "Правого сектора" подтвердил, что у него служили убийцы сына Соболева.