"У нас нет права лишить его мандата". Арахамия прокомментировал исключение Иванисова из "Слуги народа". Видео
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал исключение из фракции депутата Романа Иванисова, который имеет судимость за изнасилование.
По его словам, в данный момент фракция оформляет процесс исключения Иванисова.
"Мы его исключили, решили принципиально, но чтобы сделать это документально, чтобы не было никаких юридических претензий, мы оформляем это юридически", - рассказал глава фракции.
Также он отметил, что у фракции нет полномочий лишить Иванисова его депутатского мандата. "У нас нет права лишить его мандата, мы его немедленно исключили из партии и фракции и для этого есть определенная процедура, которую нужно пройти, и вот эту процедуру мы сейчас оформляем", - сказал Арахамия.
Также известно, что в данный момент Иванисов находится на больничном, однако Арахамия заявил, что не знает, по какой причине.
Видео: YouTube/Страна.ua
Напомним, что подельником Иванисова по изнасилованию был сыном крупного чиновника и после тюрьмы "рулил" финансовой пирамидой.
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