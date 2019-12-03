Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал исключение из фракции депутата Романа Иванисова, который имеет судимость за изнасилование.

По его словам, в данный момент фракция оформляет процесс исключения Иванисова.

"Мы его исключили, решили принципиально, но чтобы сделать это документально, чтобы не было никаких юридических претензий, мы оформляем это юридически", - рассказал глава фракции.

Также он отметил, что у фракции нет полномочий лишить Иванисова его депутатского мандата. "У нас нет права лишить его мандата, мы его немедленно исключили из партии и фракции и для этого есть определенная процедура, которую нужно пройти, и вот эту процедуру мы сейчас оформляем", - сказал Арахамия.

Также известно, что в данный момент Иванисов находится на больничном, однако Арахамия заявил, что не знает, по какой причине.

Видео: YouTube/Страна.ua

Напомним, что подельником Иванисова по изнасилованию был сыном крупного чиновника и после тюрьмы "рулил" финансовой пирамидой.

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