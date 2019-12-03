В отношении водителя ЗЕ!мобиля Вадима Воскобойникова, о котором ранее писала "Страна", открыто уголовное дело по заявлению его бывшего оппонента по 180 округу в Харьковской области Алексея Красова из "Слуги народа". Об этом Воскобойников заявил "Стране".

"Сейчас по заявлению Красова, который был моим оппонентом по 180 округу, открыли дело против меня. Он-то пешка. Это все дело рук Слюсарева (Вадим Слюсарев - негласный куратор "Слуги народа" в Харькове во время выборов - Ред.), который превратил мажоритарку - в рынок. Я на личном энтузиазме объехал Украину в поддержку президента Зеленского, а сейчас против меня возбуждают дело за использование партийной символики. Парадокс", - рассказал Вадим Воскобойников.

Вадим Воскобойников третий слева Фото: facebook.com

Напомним, что по итогам парламентских выборов в 180 округе, победил директор агенства недвижимости из Харькова Алексей Красов от партии "Слуга народа". Он получил поддержку 43,72 % избирателей. За его оппонента, самовыдвиженца Александра Беловола, проголосовали 32,08 % избирателей. Самовыдвиженец Вадим Воскобойников, который перед выборами ездил на зеленом Porsche с надписью "Зе!", набрал всего 9,32 %.

Что касается теневого куратора "Слуг народа", так называесого "короля Гоптовки" Вадима Слюсарева, то о его деятельности "Страна" также подробно писала. Его прочили на должность губернатора Харьковской области, но президент его не назначил.