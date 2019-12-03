Певица Анна Семенович решила уменьшить грудь до пятого размера. Из-за пышного бюста она испытывала проблемы на протяжении долгих лет. После поставленного диагноза она решилась на операцию. Об этом сообщает WomanRu.

Несколько лет назад Семенович узнала, что у нее гигантомастия - именно такой диагноз ставят женщинам, у которых шестой, седьмой, восьмой или девятый размер, а каждая грудь весит больше 2,5 килограммов.

"Есть такой диагноз, он называется гигантомастия. Его ставят женщине, если ее бюст начинается от шестого размера, где каждая грудь весит от 2,5 килограммов. Гигантомастия - особенность организма: как только я поправляюсь даже на килограмм, у меня сразу увеличивается грудь", - призналась артистка.

Сама Анна говорит, что в этом виноваты не только гены, но и стресс. Пять лет назад у нее случился гормональный сбой, после чего артистка поправилась на семь килограммов, что сразу же отразилось на бюсте.

К 2016 году грудь Анны достигла девятого размера. "Я обращалась к врачам, была у доктора по проблеме роста груди, и мне посоветовали сделать редукцию (уменьшение груди - Ред.). Три года назад я решилась: уменьшила грудь с девятого до пятого размера. Сейчас у меня шестой", - с комом в горле рассказала Семенович, подчеркивая, что ее бюст не перестает расти. Артистка также призналась, что решилась на эту операцию во многом из-за насмешек.

Аня очень сожалеет, что люди обращают внимание лишь на ее грудь, делают поспешные выводы, не зная, какой она на самом деле человек. Она испытывала проблему с поиском одежды и не могла заниматься активными видами спорта.

"Когда была на консультации у маммолога, то мне посоветовали уменьшить с девятого до пятого размера. Долго выбирала врача, ездила в Германию, была на приеме в Израиле. Но как-то подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звезд", - вспоминает Семенович.

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