Глава Министрества иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который сейчас находится на переговорах на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне, заявил о том, что россияне должны покинуть Украину и рассказал, что надеется на помощь союзников в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News в Лондоне, передает "Европейская правда".

Пристайко рассказал, что Киев надеется, что "убрать" россиян из Украины ему помогут страны альянса.

"Я даже придумал слово - Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit... А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим. Надеемся на это", - заявил глава МИД.

Отметим, что слово Ruxit уже звучало на политической арене. Его произнес генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд.

Министр также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не приехал в Лондон, поскольку Украину, как и другие страны, не являющиеся членами НАТО, не пригласили на конференцию.

"Хочу напомнить, что мы пытаемся стать частью НАТО почти 30 лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. И об этом я хочу напомнить лидерам (НАТО - Ред.)", — сказал дипломат.

Ранее "Страна" сообщала, что Пристайко рассказал, что Украина на "саммите "Нормандской четверки" готова принять разумный компромисс и "принести домой прогресс".

Также мы писали, что Пристайко рассказал, какую боль ощущает от признания Apple Крыма российским.