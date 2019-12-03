В Днепре медики спасают жизнь 4-летнему малышу, который выпал из окна четвертого этажа в Бахмуте (Донецкая область). В ночь на 3 декабря ребенка в Днепр доставили военным вертолетом в условиях разгулявшегося снегопада. Мальчика передали врачам детской областной больницы. Об этом на своей странице в соцсети написала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"В Бахмуте произошла трагедия: мальчик выпал с 4-го этажа. Мне позвонил главный хирург ООС Ярослав Гайда, а дальше как всегда… Сейчас состояние ребенка крайне тяжелое: ушиб головного мозга, тотальный ушиб легких, двусторонний пневмоторакс, перелом костей таза", - говорится в посте Губы.

Во время полета ребенка сопровождали военные медики. Также с малышом в Днепр прилетела и его мама.

Фото: facebook.com

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