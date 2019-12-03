Известный украинский националист и ветеран "Азова" Игорь Маляр представляется журналистом на территории охваченного массовыми протестами Гонконга. Об этом сообщил в Твиттере канадский журналист, освещающий события в Центральной и Восточной Европе, Майкл Колборн.

"Он не журналист. Он неонацистский хулиган с многочисленными татуировками со свастикой и историей насилия, в том числе нападением на темнокожих фанатов футбола в 2015 году в Киеве", - написал Колборн.

Скриншот: Twitter/Michael Colborne‏

Как пишут расследователи из "Бэллингкэт", Игорь Маляр — ветеран "Азова" и видная фигура среди украинских ультраправых. Он имеет огромную онлайн-аудиторию: у его аккаунта в Инстаграм почти 20 000 фолловеров. Он был активным участником ряда как примечательных так и противоречивых событий времен Евромайдана, а в 2015 году — участником расистского нападения, получившего широкую огласку в мировых СМИ. На голове Маляра хорошо видны татуировки в виде свастик. В 2016 году он также прошел курсы European Security Academy (ESA), которая предлагает продвинутые программы тренировок для сил безопасности, правоохранительных органов и военных, с 2016 года проводила комплексные тренировки, предназначенные для овладения боевыми навыками, для вызывающего противоречия украинского полка "Азов".

Слева Игорь Маляр

Фото: bellingcat.com

Игорь Маляр справа. Фото: dynamomania.com

Отметим, что в начале сентября с ним фотографировался скандальный работник "Громадского" Богдан Кутепов, который призвал избивать "неправильных" с его точки зрения журналистов, в том числе и из "Страны".

Игорь Маляр крайний с права. Фото: Facebook/Богдан Кутепов

"Иду по Подолу, подходят какие-то спортивные парни и девушки. Я сгруппировался, думаю, что это недобитки-ньюзвановцы недолюстрированы - а нет. Обменялись характерными для таких молодчиков дружескими жестами. Спрашивают: это же ты предлагал инновационные технологии с самоочистки журналистов? – Я, – говорю. – Только метод этот заключается в том, чтобы не вы, не мусора и не политики, а сами журналисты нещадно п**дили паршивых овец из своего сообщества: медведчучат-пропагандистов, которые в личине журналистов работают на врага. А они говорят: так мы же как раз твои коллеги. И бейджи показывают: кто из 24-го канала, Кто из Радио Свобода, кто из ВВС. Попросили меня сфоткаться с ними, не мог отказать. А напоследок еще спросили как пройти в редакцию Страна.ua. А я долго еще смотрел им вслед и думал: таки правильно сказал вчера Андрей Богдан из Офиса президента: саморегуляция, самоочищение. Нещадно п**дить. Сами свою гниль вычистим. Есть будущее у украинской журналистики", - написал он под фото.

Скриншот: Facebook/Bohdan Kutiepov

Как сообщает Sputnik, ряд украинских неонацистов также были замечены на акциях протеста в Гонконге.

Фото: Facebook/Serhii Filimonov

Среди приехавших в Гонконг значатся бывшие члены Нацкорпуса "Азов" и "Правого сектора" (ПС). Так, один из ветеранов антитеррористической операция (АТО) на востоке Украины Сергей Филимонов выложил отчет о поездке на своей странице в Facebook, написав, что Гонконг "встретил как родных".

Видео: Facebook/Serhii Filimonov

Известно, что в Гонконге также находится бывший глава одесского отделения экстремистской организации "Правый сектор", активист Сергей Стерненко. На фотографиях у них видны символы свастики и другие соответствующие татуировки и знаки отличия.

Украинская организация Free Hong Kong Center ("Центр свободного Гонконга", входит в состав организации "Либерально-демократическая лига Украины" - Ред.), со своей стороны, в Facebook отметила, что приехавшие в Гонконг больше никак не связаны с движением "Азов". Там также подчеркивается, что в прошлом они одержали вверх в борьбе с "кровавым режимом [бывшего президента Украины Виктора] Януковича". При этом радикалы заверили, что, несмотря на близость к правому движению, активисты выступают против нацизма. "Они объяснили, что все их символы относятся к славянскому язычеству времен Киевской Руси. Это можно сравнить с японским синтоизмом", — говорится в сообщении. Целью приезда неонацистов является желание "увидеть происходящее собственными глазами".

Фото: Facebook/Free Hong Kong Center

Скриншот: Facebook/Free Hong Kong Center

Напомним, в октябре посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о достоверных фактах "украинского следа" в протестах в Гонконге. По его словам, "украинские элементы вроде бы ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам".

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. В результате власти отменили законопроект, но протесты продолжились — они идут уже пятый месяц. Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

Ранее сообщалось, что националисты устроили акцию под Офисом президента в честь годовщины Майдана.

Также мы писали, что националисты и порохоботы заявили, что будут стоять под окнами офиса Зе до окончания встречи "Нормандской четверки".