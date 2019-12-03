Премьер-министр Украины Алексей Гончарук может подать в отставку, а новым главой правительства может стать заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

Смена премьера произойдет, если у Зеленского придут к выводу, что Гончарук стал сильно токсичным с точки зрения влияния на рейтинг власти. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Ключевой момент - снижение тарифов на отопление уже в декабре. Если Гончарук завалит это задание, то, не исключено, его предложат покинуть свой пост.

Характерно, что Ковалив открыто оппонировала Гончаруку во время совещания по тарифам в субботу. Кроме того, по данным "Страны", ее все чаще включают в состав различных групп для встречи с международными финансовыми организациями и западными партнерами", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Подробнее о раскладах вокруг премьера Гончаруком и о том, уйдет ли он на самом деле в отставку, читайте в нашем материале.