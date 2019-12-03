В Богучарском районе Воронежской области России в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала группа граждан Украины. Об этом во вторник, 3 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

"Погибших нет. 14 пострадали, все они граждане Украины. Состояние одного из них оценивается как тяжелое", - сообщил собеседник агентства.

По другим данным, всего пострадали 10 человек. "Есть тяжелые", - сообщили агентству ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе Богучарского района.

Об аварии стало известно ранее 3 декабря. Автобус перевернулся в 12:30 по московскому времени на 763-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях снегопада. В салоне находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних среди пассажиров автобуса не было.

Как сообщала "Страна", около четырех десятков автомобилей столкнулись на трассе в Канаде из-за плохих погодных условий. В результате ДТП погиб один человек, а 16 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

А конце ноября во Львове из-за гололеда пострадали сотни людей. Это началось вместе с первым снегом.

Напомним, что в двух городах Львовской области из-за многочисленных прорывов на теплотрассе без тепла 1 декабря остались 233 высотных дома. ЧП произошло в Новояворовске и Новом Раздоле.