Предлагаем вниманию читателей гороскоп на среду, 4 декабря, для всех знаков зодиака.

Также интересно Гороскоп на декабрь 2019 для всех знаков зодиака

Овен (20.03 - 21.04)

Самое время начинать создавать новогоднее настроение. Продумайте, какие подарки вы хотите преподнеси своим близким и друзьям. Придумайте украшение для своей квартиры. Вам нужен праздник - начинайте создавать его сами!

Телец (19.04 - 22.05)

Даже если все идет не точь-в-точь так, как вы хотите, не отчаивайтесь. Те события и, возможно, сложности, которые есть в вашей жизни, нужно преодолеть. Не унывайте, вы выйдете из них уверенным победителем.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Новая стрижка, имидж? Без сомнений, да. Не бойтесь экспериментировать. Вам понравится реакция окружающих на ваш новый образ. И сами вы будете чувствовать моральный подъем, который даст вам силы для других, более важных начинаний.

Рак (21.06 - 23.07)

Если у вас есть какая-то мечта, постарайтесь ее исполнить. Не воплощайте чьи-то чужие планы. У вас есть свои! Не бойтесь в них признаться, даже если кому-то со стороны это может показаться глупостью или несерьезным.

Лев (22.07 - 24.08)

У вас сейчас есть отличный шанс для карьерного роста и начала обучения. И то, и другое будет очень полезно. Не стесняйтесь сказать руководителю, что вы хотите и можете делать больше. Он не читает ваши мысли и не может догадаться сам.

Дева (22.08 - 24.09)

Вы любите говорить людям правду, и это отличное качество. Но в каких-то ситуациях постарайтесь быть сдержаннее. Если вам не понравился ремонт ваших близких или их покупка - не стоит об этом говорить. Они все равно уже это сделали. А ваши слова могут больно ранить.

Весы (22.09 - 24.10)

Если вам хочется что-то изменить, куда-то уехать... Помните: от себя не убежишь. Если вы хотите качественно изменить жизнь, то в первую очередь нужно измениться самим, внутри себя. Поменять свое отношение, делать другие шаги и поступки. Работать над собой всегда сложнее всего, но только это дает плоды.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Гоните от себя иллюзии. Цените то, что есть в вашей жизни. Если вы будете обращаться с теми и тем, что есть в вашей жизни, как подобает, то и отдачу вы получите намного сильнее. Все, что вам нужно для счастья, на самом деле у вас есть. Ваша задача - увидеть это.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Постарайтесь хотя бы иногда не думать. Не в смысле совершать безрассудные поступки. А просто взять и отключить все мысли. Что вам помогает это делать? Физические упражнения, приготовление ужина, прогулка? Делайте то, что поможет вам очистить сознание, чтобы туда пришел конструктив.

Козерог (21.12 - 21.01)

Уделите внимание своим близким, друзьям, бывшим коллегам, с которыми вы поддерживаете приятельские отношения. Напишите им сообщение, а еще лучше - позвоните. Без повода, просто узнать, как дела и здоровье. Постарайтесь делать так чаще. Не забывайте о людях. Тогда и они будут чаще о вас вспоминать.

Водолей (20.01 - 19.02)

Не тратьте время на то, что долгое время не дает результат. Уходите от этого и начинайте делать что-то новое. Не расходуйте себя на то, что вам не нравится. Плохой фильм или книга, сомнительная задумка по работе? Все в сторону. Не получилось - идите вперед, не останавливайтесь.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Постарайтесь расширить свое сознание. Вы не поверите, как много новых мест вы можете посетить, сколько интересных проектов реализуете, если перестанете ограничиваться себя и цензурировать свои мысли. Иногда вы занижаете свою планку. Постарайтесь впредь этого не делать.