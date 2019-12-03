Губернатора Харьковской области Алексея Кучера и главу Укравтодора Александра Кубракова, которые являлись членами фракции "Слуга народа", лишили депутатских мандатов. За решения проголосовали 338 и 329 нардепов соответственно. Таким образом, парламент поддержал проект постановлений №2506 и №2507 от 3 декабря 2019 года.

Теперь на 179 округе (округ Кучера) в Харьковской области будут объявлены перевыборы. По списку следующим вместо Кубракова зайдет Сергей Мандзий. В 2015 году БПП его выдвигал на мэра Хмельницкого - он не выиграл. Также его БПП выдвигал по мажоритарке депутатом в Хмельницкий горсовет, куда он тоже не прошел. После Сергея Мандзия следующий кандидат на вход в Раду - Александр Санченко, директор по вопросам социальной ответственности фестиваля "Атлас-Викенд".

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что нардеп от "Слуги народа" Александр Кубраков возглавил "Укравтодор" по результатам конкурса.

Александр Кубраков. Фото: obozrevatel.com

Кубраков время работы в парламенте подал 16 законопроектов, из которых 12 уже приняли, 4 еще дорабатываются.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в Харькове представил 34-летнего Алексея Кучера, который возглавил Харьковскую область.

Алексей Кучер. Фото: obozrevatel.com

Кучер – адвокат, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. До парламента работал в суде и прокуратуре, до последних парламентских выборов проживал в Харькове.

Ранее стало известно, что 3 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о выходе из состава фракции "Слуга народа" депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова.