Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет назвал нецелесообразным проведение традиционной переписи населения из-за большой погрешности. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ICTV 2 декабря.

"Традиционная перепись имеет очень большую погрешность: 10-20% людей не открывают двери, те, кто открывает двери - интервью делается не точно... Когда мы все это проанализировали - с одной стороны, очень дорого, с другой - очень некачественно, мы начали искать ответ, как это можно сделать более эффективно", - сказал Дубилет.

По его словам, предполагалось, что около 100 тысяч переписчиков с планшетами для анкетирования людей будут проводить поквартирный обход. Но при этом около 20% людей по разным причинам не откроют им двери. К тому же, поскольку перепись планируют проводить зимой, и у самих переписчиков возникнет соблазн не ходить по подъездам, а самостоятельно заполнять фиктивные анкеты.

Дубилет сказал, что знаком с мнением директора Института демографии и социологических исследований Национальной академии наук Эллы Либановой, которая выступает против замены полноценной традиционной переписи населения электронной, но оно его не переубедило.

Он акцентировал, что перепись населения нужна в первую очередь для принятия эффективных управленческих решений и, поговорив с министрами и руководителями госорганов, его команда пришла к выводу, что можно значительно сэкономить деньги на переписи и упростить получение нужной информации.

"Мы делаем перепись населения, но делаем это по правилам ХХI века, а не так, как это было при татаро-монголах. Мы называем это "электронная перепись населения". Она позволит достаточно точно ответить на ключевые вопросы, которые есть перед населением Украины. А дальше посмотрим. Если увидим, что какой-то информации не хватает, можно всегда точечные социологические исследования заказать, можно какие-то рыночные исследования заказывать", - считает министр.

Он отметил, что его команда решила для переписи применить методологию, используемую в западных странах: использовать информацию операторов мобильной связи с проведением калибрирующих соцопросов.

По его словам, его команда уже опросила около 31 тысячи домохозяйств и получила достаточно репрезентативную информацию, позволяющую выяснить сколько в среднем сим-карт у разных групп населения (по возрасту, полу, регионам).

Далее эта информация будет дополнена из госреестров, в частности новорожденных детей и пенсионеров.

Напомним, что 1 декабря в Украине стартовала пробная перепись населения.

Также мы сообщали, что демограф Либанова выступила против электронной переписи населения в Украине.