Церемония вручения "Золотого мяча-2019" (который в шестой раз получил Лео Месси - Ред.) не могла пройти без скандала с косвенным участием Криштиану Роналду.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк не совсем удачно пошутил насчет КриРо и нарвался просто на уничижительное цунами от сестры форварда Ювентуса и сборной Португалии.

Ван Дейк отвечая на вопрос прессы об отсутствии своего соперника Роналду на церемонии заявил: "А он реально был соперником?".

После этого Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, выложила в своем Instagram гневную отповедь футболисту.

"Люди живут вне реальности. Какая скромность! Да, было известно, что Криштиану не выиграет. Несмотря на важные титулы, командные и личные, но это уже другой разговор.

Дорогой Вирджил, там, куда ты пришел, Криштиану был уже тысячи раз. Когда ты играл несколько лет и еще даже не прикладывал руку к трофеям, Криштиану был трехкратным чемпионом, лучшим игроком и лучшим бомбардиром той страны, в которой ты играешь. На тот момент он был младше тебя.

Потом он перешел в Реал и стал лучшим игроком этого клуба. Тебе знакомо это название, дорогой Вирджил? Вполне возможно, что да, потому что в этом клубе он победил вас в финале Лиги чемпионов. И у него уже пять таких побед. Он обыгрывал твою сборную в финале Лиги наций.

Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты добился за свою карьеру. Впечатляет, не правда ли? Когда у тебя будут в руках трофеи, которые действительно считаются, тогда, возможно, ты сможешь оказаться за одним столом с Криштиану. Для меня он остается самым лучшим", - написала Авейру и выложила фото феноменального гола своего брата, который тот положил Ювентусу в Лиге чемпионов-2017/2018.

Фото: instagram.com