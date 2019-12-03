Мэр Львова Андрей Садовой, которому Высший антикоррупионный суд избрал меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 тысяч 550 гривен, обжаловал это решение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 3 декабря.

"Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, потому что за все время работы мэром, я не раз убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам свое делать.

Сегодня получил письмо от инвестора CTP. Они обращаются к нам, президенту и премьеру о защите иностранных инвестиций. Хотят сделать во Львове 3000 рабочих мест и просят, чтобы им не мешали", - заявил Садовой.

О времени и месте апелляции Садовый пообещал сообщить позже. Прокуратура просила для Садового 500 миллионов гривен залога – и также намерена обжаловать меру пресечения.

Скриншот: Facebook/Андрей Садовой

Фото: Facebook/Андрей Садовой

Напомним, 21 ноября стало известно, что САП объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

Сторона обвинения ходатайствовала о залоге 50 млн грн. Садовый сказал, что у него нет денег, поэтому для внесения залога ему придется что-то продавать и "обращаться к людям".

27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога 1 миллион гривен. Суд обязал Садового прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию и воздержаться от общения со свидетелями. Мэр Киева Виталий Кличко готов был взять Садового на поруки.

Садового подозревают в "злоупотреблении во время операций с земельными участками на территории сельсовета Рясного-Русского Львовской области, которые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн".