Скандально известный экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время перерыва в Раде ответил "Стране", как он относится к конфликту с нардепом от "Слуги народа" Максимом Бужанским и чем будет заниматься на должности народного депутата.

Сегодня он принес присягу народного депутата Верховной Рады Украины от партии Порошенко "Европейская солидарность" после того, как номер 24 "Евросолидарности" Наталья Бойко официально отказалась от мандата нардепа.

Вятрович заявил о том, что среди приоритетов его работы - защита украинского культурного продукта, сдерживание российского информационного влияния. Он подчеркнул, что это те вещи, которыми он занимался на должности руководители УИНП.

Новоиспеченный нардеп заявил о том, что сам согласился баллотироваться по партийным спискам "Евросолидарности" под номером 25.

"По результатам выборов получилось, что сразу не попал в парламент, то, попаду ли я в парламент позже - сложно было сказать. Но это случилось и я готов к тому, чтобы работать".

На вопрос о переписке с блогером, нынешним нардепом Максимом Бужанским, которая оказалась пранком, он ответил, что "эта ситуация не стоит такого яркого обсуждения".

Напомним, что в переписке с Владимиром Вятровичем от имени нардепа Бужанского прозвучали оскорбления в сторону Вятровича. Обе стороны назвали это провокацией друг друга. Вятрович заявил корреспонденту "Страны", что не собирается извиняться перед Бужанским за скандал.

"Если то, что написано от господина Бужанского не соответствует тому, что публично говорит обо мне господин Бужанский, я готов извиниться перед ним. Но, к сожалению, написанное в этом диалоге и публичные заявления господина Бужанского фактически совпадают", - сказал нардеп.

Видео: YouTube/Страна

Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский давно негативно высказывается о Вятровиче, так, недавно он заявил, что Вятрович воровал деньги на фуршете, приуроченном к Голодомору. А недавно Бужанский спросил у Гончарука, зачем тот помог Вятровичу попасть в Раду.