Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в стадии "смерти мозга". Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

"Это оскорбительно для целого ряда сил", - сказал Трамп во вторник, 3 декабря, на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "на полях" лондонской конференции военного блока. "У НАТО большие цели, это нечестно по отношению к США", - добавил Дональд Трамп.

"Я был очень удивлен, когда услышал это, я бы хотел спросить у вас, что вы думаете о заявлении о том, что мозг НАТО мертв", - продолжил Трамп, обратившись к генсеку НАТО Столтенбергу, который ответил на это, что считает НАТО активным объединением.

В Лондоне во вторник, 3 декабря, открывается юбилейная конференция НАТО. Там хотят отметить 70-летие с момента создания альянса. Саммит пройдет 3-4 декабря.

Как сообщала "Страна", президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров НАТО во время конференции в Лондоне сосредоточиться на угрозе терроризма, а не на России и таким образом пересмотреть стратегию альянса.

А вслед за Эммануэлем Макроном об упадке заявил и Николя Саркози. "Если кто-то считает, что проблема касается только политических партий, они упускают из виду упадок Европы и Запада. Веками мировая ось проходила через запад; сегодня она сместилась на восток. Из семи миллиардов человек населяющих планету, в Азии их четыре, а в "центре" (в Европе - Ред.) только 800 миллионов. Мы больше не центр мира по демографическим причинам", - отметил он.

Напомним, что США сокращают свою долю в общем бюджете НАТО. Бремя расходов на содержание военного блока в Вашингтоне хотят возложить на других членов.