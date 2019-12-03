Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату, бизнесмену Константину Жеваго, которого подозревают в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"В связи с систематической неявкой в ​​орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи компетентным органам Украины.

Напомним, по данным главы ГБР Романа Трубы, миллиардер Константин Жеваго скрывается от следствия в одной из европейских стран. Ранее экс-нардеп и бизнесмен не явился на допрос в Госбюро расследований.

Также известно, что в конце октября контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба- Полтавская область) компания Ferrexpo plc (Великобритания) заявила, что ее акционер Константин Жеваго временно покидает пост генерального директора компании и совет директоров назначил исполняющим обязанности гендиректора Криса Мэве.