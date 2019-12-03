В Национальном собрании Венгрии обратились к российской Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине. Об этом в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин, передает ТАСС.

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", - сказал Володин, напомнив о большом числе венгров и поляков, проживающих на Украине.

Кроме того глава Госудумы призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине.

"Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике, - считает он. - Нельзя спускать с рук националистам их поведение".

Ранее сообщалось, что МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии из-за его слов об автономии.

Также мы писали, что в Кабмине и МИД ответили Володину на угрозу потери нескольких областей Украины.