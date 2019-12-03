Во вторник, 3 декабря, президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность выходу Великобритании из ЕС (Brexit'у) и поддержку действующему премьеру острова Борису Джонсону. Также Трамп опроверг слухи о том, что США заинтересованы в получении доступа к службе здравоохранения Великобритании (NHS) в возможной двухсторонней торговой сделке. Об этом сообщает Reuters.

На вопрос, Может ли NHS обсуждаться в торговых переговорах после Brexit, Трамп сказал: "Нет, совсем нет. Я не имею к этому никакого отношения. Никогда даже не думал об этом, честно".

На 12 декабря в Британии назначены выборы, на которых избирателям предлагают забыть их предыдущее голосование в поддержку выхода из ЕС. На новых выборах им предлагается еще раз ответить на вопрос выйдет ли Великобритания из Европейского Союза в начале 2020 года или же проведет фактически третий референдум по этой теме.

Напомним, что по словам кандидата на пост комиссара ЕС, в Европейском союзе никогда не предлагали предоставить членство Украине.