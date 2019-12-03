Украинские школьники по результатам исследования качества образования PISA-2018 оказались примерно в середине списка. Всего в исследовании участвовали 78 стран, Украина в общем зачете оказалась на 39 месте. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

Исследование PISA проходит под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2000 года. Всего в списке 78 участников. Украина взяла участие в исследовании в первый раз.

Знание тестируют раз в три года у 15-летних школьников, которые на время проведения опроса учатся минимум в седьмом классе.

Главная задача - оценить, насколько ученик может применить свои знания в реальных жизненных ситуациях и готов к полноценному участию в жизни общества. Оценивались читательская и математическая компетенции, а также знания в области естественных наук.

По показателю читательской компетенции - это способность понимания и интерпретации текстов, с которыми школьники будут иметь дело в повседневной жизни, - ученики украинских школ набрали в среднем 466 баллов из 1000. Такое же количество баллов получила Турция. Близко к Украине по этому показателю Израиль и Люксембург. Они набрали по 470 баллов.

Лучшие результаты у китайских школьников - 555 баллов. Однако в КНР исследования проводили не по всей стране, а только в четырех провинциях. Хуже всего ситуация в филиппинских школьников, в среднем набрали 340 баллов.

По показателю математической компетенции ученики украинских школ в среднем получили 453 балла. Турция вновь близко к Украине - 454 балла. Для стран Организации экономического сотрудничества и развития средний показатель - 489 баллов.Лидеры - школьники четырех китайских провинций - 591 балл. На последнем месте - дети из Доминиканской Республики - 325 баллов.

В сфере естественных наук украинские школьники в среднем набрали 469 баллов. Средний показатель для стран ОЭСР - 489 баллов. Подобные результаты были получены также Беларусь - 471 балл и Турция - 468. В лидерах снова ученики школ четырех китайских провинций с показателем в 590 баллов. Учащиеся учебных заведений в Доминиканской Республике снова самые низкие в рейтинге - в среднем получили только 336 баллов.

Скриншот: Deutsche Welle

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