В Херсоне парня призывного возраста силой увезли с рабочего места в военкомат. Сотрудники местного военного комиссариата приехали за молодым человеком прямо в отделение "Новой почты", где он работает.

Нежданный визит военнослужащих попал на видео. На нем можно рассмотреть, как несколько мужчин в камуфляжной форме настойчиво предлагают работнику почтового отделения проехать с ними "в Херсон, в военкомат". За парня вступаются его сотрудники, но в конце концов военные применяют силу, заламывают призывника и выволакивают его с рабочего места. Вокруг слышатся голоса сотрудников "Новой почты": "Зачем вы его ломаете?", "Беспредел!", "Я снимаю на видео".

Напомним, осенний призыв в армию стартовал в Украине 1 октября. Судя по всему желающих пройти пока еще обязательную срочную воинскую службу не так много. Поэтому сотрудники военкоматов прибегают к различным хитростям. Они забирают призывников прямо с улицы или с работы. Как рассказывают адвокаты, в армию берут даже парней с медицинскими противопоказаниями, пытаясь таким образом выполнить план.

Ранее "Страна" писала о том, что в Тернополе сотрудники военкомата отлавливали ночью призывников и не пускали к ним родителей.

Также мы сообщали, что во Львове сотрудника военкомата избили после вручения повестки призывнику.