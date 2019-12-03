Сооснователь банка "Monobank" Олег Гороховский в своем Facebook рассказал о том, как встретился с президентом Украины Владимром Зеленским в спортивном зале.

Он объяснил, что часто по утрам плавает в бассейне и после занятия утром, 3 декабря в раздевалке он услышал "Привет, Олег! Как дела?"

"Повернулся на шум и даже не поверил своим глазам. Президент Зеленский без охраны и понтов спокойно переодевается в соседнем шкафчике. Мило поболтали с Президентом пока он переодевался и я пошёл работать, а он в душ" - поделился министр.

Он также добавил, что селфи с президентом не сделал, так как ему было неловко.

Скриншот: Facebook/Олег Гороховский

По информации "Страны", Зеленский занимается в спортзале GYMMAXX, который находится на территории элитного ЖК "Новопечерские липки". В этот зал ходят много известных людей.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский на беговой дорожке выступил за диалог с Путиным.

Также мы рассказывали о том, что Зеленский рассказал, как пьет кофе после пробежки.