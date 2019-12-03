Суд в Краматорске искусственно затягивает дело майора СБУ Вадима Федорчука, который совершил убийство в Авдеевке. Об этом у себя в Facebook заявил адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, по делу, которое тянется уже больше двух лет, не могут избрать меру пресечения. 2 декабря прокуратура подала ходатайство о взятии Федорчука под стражу. Но суд Краматорска решил рассмотреть его только 13 января.

"Вадим Владимирович сможет провести Новый год, встретить его в кругу семьи, со своим ребенком, женой, любимыми друзьями", - заявил Рыбин.

В марте 2017 года майор СБУ Вадим Федорчук совершил жестокое убийство жителя Авдеевки Еремина.

4 марта приблизительно в 00:30 Федорчук совместно с двумя военнослужащими 72 ОМБР солдатами Кониным и Потаповым в состоянии алкогольного опьянения в центре Авдеевки затолкали в микроавтобус "Фольксваген", переоборудованый под скорую помощь, местного жителя В. Еремина, которого Федорчук подозревал в распространении наркотиков.

Он вывез жертву за пределы города и на трассе Константиновка-Донецк, связал Еремину руки, жестоко изби и забрал ценные вещи, а затем бросил неподалеку от трассы и скрылся.

В результате полученных тяжелых травм (открытый перелом черепа, кровоизлияние в мозг, множественные побои и переломы ребер) Еремин умер. Его тело через неделю обнаружили военнослужащие.

В результате оперативных мероприятий, а также допросов свидетелей Конина и Потапова удалось установить кто, когда и как совершил убийство. Федорчук свою вину сначала отрицал и заявлял, что его не было на месте событий, а Конин и Потапов его оговаривают. Но затем вообще отказался от дачи показаний.

При этом на берцах Федорчука и в автомобиле обнаружили кровь Еремина, телефон Еремина изьят у одного из непосредственных свидетелей, биллинги телефонов Федорчука, Конина, Потапова показывают их местонахождение в месте гибели Еремина, указал адвокат.

После предьявления подозрения Федорчуку, следственным судьей Дружковского горсуда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако, по словам Рыбина, приехали высокие чины из СБУ, дали личные поручительства, и суд назначил залог 308 800 грн. После внесения залога с апреля 2017 года подозреваемый находится на свободе. По словам адвоката, он не был отстранен от должности и продолжает нести службу.

В ноябре 2017 года обвинительный акт в отношении Федорчука был передан в Дружковский горсуд, который из 23 назначенных заседаний, провел только 8, и Федорчук принимал участие в заседаниях по скайпу из Киева.

В августе 2019 по просьбе друга погибшего в дело на стороне потерпевших матери, жены и брата вступил адвокат Рыбин, после чего судьям был заявлен отвод и дело перешло в Краматорский суд. Там тоже не обошлось без проволочек. 2 декабря прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, в этот же день его получил Краматорский городской суд.

Однако суд назначил заседание по этому вопросу только на 13 января на 10:00 утра. Больше, чем через месяц после ходатайства прокуратуры о содержании сбушника под стражей.

При этом сам Федорчук намерен выступать в этом суде по видеосвязи - по его словам, из-за того, что эту историю "раздули в СМИ" и теперь он опасается суда Линча от местного населения.

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