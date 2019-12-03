Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал готовящуюся на 7 декабря встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

"Могу подтвердить, такая встреча готовится. Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестпроекты, газовые дела. Путь интеграции двух стран давно был выбран, мы идем поступательно в развитии нашего Союзного государства (России и Беларуси - Ред.)", - говорится в опубликованном сообщении. Также сообщается, что стороны могут обсудить вопросы поставок газа.

Как сообщала "Страна", на концерте белорусского певца Макса Коржа, парень, покрытый украинским флагом, держал за руки девушку с российским флагом. Парочка стояла, соприкасаясь головами.

А в Киеве невеста пыталась подкупить пограничника, чтобы ее жениху-россиянину разрешили въезд в Украину. Накануне ее возлюбленного с российским гражданством, который прибыл вместе с ней, не пустили в Украину, так как во время прохождения пограничного контроля выяснилось, что он пересекал границу с аннексированным Крымом без соответствующего разрешения.

Ранее стало известно, что по данным соцопроса, в Украине в два раза больше симпатизируют президенту Беларуси, чем президенту США.