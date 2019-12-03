Студия Marvel выложила на своем официальном канале на YouTube первый трейлер нового фильма про супергероев под названием "Черная вдова", где роль русской шпионки Наташи Романовой исполняет Скарлетт Йоханссон.

В ролике главная героиня Скарлетт Йоханссон видится со своей русской семьей и принимает участие в битвах среди снега и разрушений. После этого фильма Скарлетт Йоханссон не будет сниматься в фильмах о Черной вдове.

В ролике сказано, что премьера нового фильма студии запланирована на май 2020 года.

Видео: YouTube/ Marvel Entertainment

Ранее "Страна" сообщала, что голливудская звезда Скарлетт Йоханссон заявила о том, что уходит из Marvel.

Также мы рассказывали, что Джон Сноу из "Игры престолов" станет Черным рыцарем - новым супергероем из Marvel.