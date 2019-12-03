В Marvel показали первый трейлер фильма про Черную вдову со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Видео
Студия Marvel выложила на своем официальном канале на YouTube первый трейлер нового фильма про супергероев под названием "Черная вдова", где роль русской шпионки Наташи Романовой исполняет Скарлетт Йоханссон.
В ролике главная героиня Скарлетт Йоханссон видится со своей русской семьей и принимает участие в битвах среди снега и разрушений. После этого фильма Скарлетт Йоханссон не будет сниматься в фильмах о Черной вдове.
В ролике сказано, что премьера нового фильма студии запланирована на май 2020 года.
Видео: YouTube/ Marvel Entertainment
Ранее "Страна" сообщала, что голливудская звезда Скарлетт Йоханссон заявила о том, что уходит из Marvel.
Также мы рассказывали, что Джон Сноу из "Игры престолов" станет Черным рыцарем - новым супергероем из Marvel.