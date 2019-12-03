35-летняя Анастасия Красносельская, депутат от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам антикоррупционной политики - в ожидании первенца.

Об этом "Стране" рассказал источник, приближенный к чиновнице.

"Настя счастлива и полна сил. Чувствует себя прекрасно", - сообщил инсайдер.

Сегодня эта информация подтвердилась - наши корреспонденты сделали фото. Анастасия беременна и, скорее всего, уже весной станет мамой.

Беременная Красносельская в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Красносельская официально не замужем, однако в ее декларации указан гражданский муж Мирослав Радин. Собирается ли Анастасия в официальный декрет пока не известно.

Мирослав Радин, фото: facebook.com

Анастасия Красносельская не единственная беременная депутат в Верховной Раде. Как мы уже писали, в парламент на работу ходит в интересном положении 29-летняя Анна Скороход. Именно та, которая расплакалась в парламенте, когда коллеги не захотели рассматривать ее правки к законопроекту об анбандлинге - реструктуризации "Нафтогаза".

Будущая мама Анна Скороход комментировать свою беременность не хочет. "Не хотелось бы, чтобы тема ребенка стала всеобщей. Спасибо за понимание, - сказала она "Стране" и уточнила, что будет работать в парламенте вплоть до родов. - Я в декрет не собираюсь".

Как мы уже писали, в "Слуге народа" настоящий беби-бум. Не так давно пополнение в семье произошло у троих депутатов: 40-летнего Давида Арахамии, 23-летнего Святослава Юраша и 30-летнего Романа Грищука.