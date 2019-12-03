В Telegram-канале руководителя ГБР Украины Романа Трубы появилась информация о ситуации вокруг кума экс-нардепа Сергея Пашинского - Игоря Щербины, задержанного по подозрению во взятке $150 000.

"Узнал из новостей, что якобы мой бывший коллега еще со времен ГПУ (Игорь Щербина - Ред.) за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ.

Обращаю внимание на несколько моментов:

Первое. Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении.

Второе. Я не знаю, действительно ли есть уголовное производство и кто-то пытался заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги - ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт к работе со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований.

Третье. Меня так активно пытаются снять с должности, что кое-кто не может остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и, даже, анонсы борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся", - напсиал Роман Труба.

Фото: Telegram

Как сообщала "Страна", согласно проголосованной уже поправке в законопроект о ГБР (он сейчас проходит рассмотрение во втором чтении и пока не утвержден Радой окончательно), все руководство Госбюро, включая его нынешнего главу Романа Трубу, отправляется в отставку. По слухам, на его место планируют назначить нынешнего заместителя генпрокурора Трепака (известного тем, что стоял у истоков дела против Пола Манафорта).

При этом, именно при Трубе ГБР открыло более 10 уголовных производств против Порошенко. И именно за счет голосов фракции "Евросолидарности" и "Голоса" эта поправка прошла. Подробнее об этом - тут.

Также планируется завтра рассмотреть поправку, по которой в ГБР без конкурса переводятся прокуроры, которые расследовали последние 5 лет дела Евромайдана. Подробнее можете прочитать здесь.

Напомним, что возглавляемое Романом Трубой Государственное бюро расследований (ГБР) также открыло дело против СБУ из-за слежки за народными депутатами от "Оппозиционной платформы - За жизнь".