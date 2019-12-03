Сегодня, 3 декабря, спикер Дмитрий Разумков официально объявил с трибуны Верховной Рады об исключении из фракции "Слуга народа" Антона Полякова, Анны Скороход, а также Романа Иванисова.

Примечательно, что нардеп Поляков пришел в Раду в забавной футболке с надписью "Занимайтесь любовью, а не ФОП". Так он выразил свой протест против планируемых нардепами драконовских мер в отношении частных предпринимателей.

Антон Поляков пришел в Раду в смешной футболке. Фото: Страна.ua

Ранее сообщалось, что нардепов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуги народа". До этого Антон Поляков сообщал журналистам, что глава Офиса президента Андрей Богдан вызвал его к себе в кабинет, требуя объяснить причину отказа голосовать за ряд законопроектов.

Роман Иванисов попал в скандал - в СМИ обнародовали информацию, где сказано, что его в середине 90-х был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Нардеп решил прекратить свое членство во фракции на период расследования обнародованной информации.