НАБУ не приняло награду от Зеленского за поимку короля контрабанды Альперина. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) не приняли его подарок после задержания бизнесмена Вадима Альперина. Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении из спортзала.
"Было большое задержание на таможне. Было очень много обысков, а потом были задержания. Задержали, наконец, одного из контрабандистов, господина Альперина. И я обратился к Украине, кто отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это правда. Правда, его схватили, скажем так, НАБУшники. Молодцы ребята, я вас поздравляю. Я им предложил подарок, они сказали, что нет, это будет ощущение, что мы, президент и Офис, влияет на НАБУ. Так что подарок мой не взяли, но я им благодарен. Это они сделали подарок всей стране и арестовали этого человека", - сказал он.
Видео: Facebook/Володимир Зеленський
Напомним, 26 ноября Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина.
После чего адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители. А НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину.
3 декабря Альперин, которого ранее Высший антикоррупционный суд взял под стражу и назначил залог 70 млн гривен, вышел из следственного изолятора.