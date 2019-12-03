Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) не приняли его подарок после задержания бизнесмена Вадима Альперина. Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении из спортзала.

"Было большое задержание на таможне. Было очень много обысков, а потом были задержания. Задержали, наконец, одного из контрабандистов, господина Альперина. И я обратился к Украине, кто отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это правда. Правда, его схватили, скажем так, НАБУшники. Молодцы ребята, я вас поздравляю. Я им предложил подарок, они сказали, что нет, это будет ощущение, что мы, президент и Офис, влияет на НАБУ. Так что подарок мой не взяли, но я им благодарен. Это они сделали подарок всей стране и арестовали этого человека", - сказал он.

Видео: Facebook/Володимир Зеленський

Напомним, 26 ноября Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина.

После чего адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители. А НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину.

3 декабря Альперин, которого ранее Высший антикоррупционный суд взял под стражу и назначил залог 70 млн гривен, вышел из следственного изолятора.