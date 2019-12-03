Сегодня Рада приняла во втором чтении изменения в закон о ГБР. После подписания законопроекта президентом он усилит свой контроль над "украинским ФБР".

Это значит, что в руках у Банковой появится рычаг давления - как на другие правоохранительные органы, так и на чиновников с депутатами. Чьими преступлениями занимается Госбюро расследований.

Также сегодня депутаты по сути подписали увольнение нынешнего директора ведомства Романа Трубы, который возбуждал дела на Порошенко и его депутатов.

Как поменяли закон и что это значит для конфигурации власти в Украине - разбиралась "Страна".

Главные нормы закона

Внесенный еще в октябре Офисом президента законопроект №2116 “О Государственном бюро расследований” перезапускает бюро и автоматически меняет его руководство сразу после его вступления в силу.

В течение 5 рабочих дней президент должен будет назначит и.о. главы Бюро.

После чего должен быть организован и проведен конкурс на его назначение. По итогам которого глава ГБУ будет назначен президентом (при этом премьер-министр выводится из процесса утверждения главы Госбюро).

Также новый закон о ГБР предоставляет право парламенту после ежегодного отчета директора признавать его работу неудовлетворительной - в результате чего директор может быть уволен с должности.

Еще одно важное нововведение говорит о том, что должно быть создано спецуправление по делам Евромайдана, куда без всякого конкурса переведут следователей Генпрокуратуры, которые их до сих пор расследовали.

Как и зачем принимали закон

Законопроект был принят за основу еще 17 октября. И ко второму чтению депутаты подошли с рядом разногласий. Которые с одной стороны касались усиления влияния на ГБР президента. С другой - увольнения Романа Трубы.

"Евросолидарность" заявила, что не будет поддерживать законопроект о ГБР в целом. Это вроде бы странно - с учетом того, что Труба открывал дела против Петра Порошенко и его соратницы Софии Федыны. Однако фракции "ЕС" было скорее всего очевидно, что законопроект все равно примут. Поэтому у экс-президента решили поиграть в оппозицию.

Поддерживать подчинение ГБР Зеленскому отказались также "Батькивщина", группа "За будущее" и "Оппоплатформа". В итоге законопроект приняли 250 депутатов - главным образом из "Слуги народа" и "Голоса".

В правящей партии воздержалась условная "группа Коломойского" - в лице нардепов Дубинского, Бужанского, Василевской-Смаглюк и других.

"Молодцы. Вместе с фракцией Голос спасли Порошенко от тюрьмы. Причем даже сам Порошенко за это не голосовал", - саркастически отреагировал на принятие закона "слуга народа" Макс Бужанский у себя в телеграм.

Также неоднозначную реакцию вызвала и поправка, которая переводит без конкурсов прокуроров, которые занимались делами Майдана, в ГБР. Так как это будет означать фактически консервацию нынешней линии в расследовании, которая пока не довела его до результата, а также игнорирует тему убийств правоохранителей.

Как уже писала "Страна", по слухам, ГБР может возглавить заместитель генпрокурора Трепак. Он известен тем, что в 2016 году стоял у истоков скандала с черной бухгалтерией Партии Регионов, на основании которой затем был раскручен скандал против тогдашнего соратника Трампа Пола Манафорта.

Трепак считается близким к западным структурам и демократической части американского истеблишмента, которые не сильно приветствуют уголовное преследование Петра Порошенко.

В целом же, после смены Трубы есть риск, что расследование дел против экс-президента затормозится.

Известный юрист Андрей Портнов, по заявлениям которого возбуждено более десятка таких дел, еще накануне голосования заявил, что принятие закона приведёт к реабилитации Порошенко, сохранению его активов, счетов и офшоров и к консервации расследования массовых убийств на Майдане.

Интересно, что накануне голосования за закон был задержан на взятке экс-прокурор Щербина, который требовал 150 тысяч долларов за решение неких вопросов в ГБР. После этого сегодня Владимир Зеленский призвал Раду проголосовать за смену руководства ведомства. Что и произошло.

Ситуацию анализирует телеграм-канал "Политика Страны":

"Щербина - первый руководитель расследований Генпрокуратуры по делам Майдана. То есть, ещё до Горбатюка. Щербина считался человеком Пашинского.

Под началом Щербины в то время работал и Труба. Что, после его назначения на пост главы ГБР, и породило слухи, что Труба - это человек Пашинского и Турчинова.

Но, если так и было, то уже вскоре ушло в историю. Уже под конец правления Порошенко Труба больше ориентировался на Луценко, а с Пашинским и Щербиной дел особых не имел.

И, более того, именно ГБР уже после прихода к власти Зеленского, вело дело, по которому был отправлен в тюрьму Пашинский.

Щербина же оставался работать в научном совете при ГБР, но влияние на какие-либо решения не имел. Хотя и пытался заработать, козыряя прежними связями с Трубой. То есть, по сути, выступал как мошенник.

Вот его, собственно на этом и поймали детективы НАБУ, сразу же привязав к Трубе.

И произошло это как раз накануне голосования за ГБР. Что, естественно, не случайно. Так же как и призыв Зеленского голосовать за закон о ГБР с упоминанием дела Щербины".