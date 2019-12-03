Бывший заместитель командира батальона "Азов" и бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале высказал мнение о том, что участие в боевых действиях на Донбассе в случае совершения уголовного преступления, суд должен учитывать не как смягчающее, а как отягчающее обстоятельство.

Об этом он заявил в связи с тем, что убийцами, которые совершили покушение на депутата Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, оказались бывшие АТОшники.

"Говорю это с болью в сердце, как один из тех, кто в бурном 2014 году стоял у истоков добровольческого движения. Вчера после того, как получил шокирующую весть о том, что убийство трехлетнего ребенка совершили ветераны-добровольцы, имел долгие разговоры с соратниками, боевыми товарищами и мы единодушно пришли к выводу, что те, кто, изменяет гордому имени воина, боевому братству и памяти лучших из лучших - тех, кто отдал жизнь, защищая Украину, становясь на преступный путь, совершают двойное преступление и должны нести максимальное наказание!" - заявил бывший нардеп.

Он сказал, что военные всегда стремились к тому, чтобы добровольцы стали военной и государственной элитой, а не убийцами и разбойниками. Также он написал, что не снимает ответственности и с государства.

"Сказанное мной отнюдь не снимает ответственности с украинского правительства и Минветеранов за отсутствие работающей государственной программы психологической реабилитации и социальной адаптации участников боевых действий на Востоке", - подытожил Мосийчук.

Скриншот: Telegram/Ігор Мосійчук

Ранее "Страна" сообщала, что убийцам трехлетнего ребенка бизнесмена Соболева объявили подозрение. Они могут сесть пожизненно.

Также мы рассказывали, что Артур Емельянов заявил, что не имеет отношения к убийству сыну Соболева.