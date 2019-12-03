Во вторник, 3 декабря, спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил с трибуны Верховной Рады об исключении из фракции "Слуга народа" Антона Полякова, Анны Скороход, а также Романа Иванисова. Онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Антон Поляков пришел в Раду в смешной футболке. Фото: Страна.ua

"Согласно ч. 3 ст. 60 регламента ВРУ и в соответствии с протоколом заседания депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" от 15 ноября 2019 года, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народных депутатов Украины Полякова Антона Эдуардовича и Скороход Анны Константиновны", - сказал Разумков.

Спустя некоторое время спикер также официально сообщил об исключении со состава фракции Романа Иванисова.

"Согласно ч. 3 ст. 60 регламента ВРУ, сообщаю, что депутатская фракция политической партии "Слуга народа" на своем заседании 2 декабря 2019 года приняла решение исключить из состава депутатской фракции народного депутата Украины Иванисова Романа Валерьевича", - объявил Разумков.

Ранее сообщалось, что нардепов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуги народа". До этого Антон Поляков сообщал журналистам, что глава Офиса президента Андрей Богдан вызвал его к себе в кабинет, требуя объяснить причину отказа голосовать за ряд законопроектов.

Роман Иванисов попал в скандал - в СМИ обнародовали информацию, где сказано, что его в середине 90-х был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Нардеп решил прекратить свое членство во фракции на период расследования обнародованной информации.