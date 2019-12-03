Авиакомпания Windrose пустит рейсы от Ивано-Франковска до Бухареста уже с 27 декабря. Летать самолеты до Бухареста и обратно будут по понедельникам и пятницам. Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на информацию перевозчика.

Пассажирам предлагают самолет Embraer 145. В аэропорт столицы Румынии, из Ивано-Франковска он будет вылетать в 12:00, а прилетать в 13:15. Из аэропорта Отопени вылет в 14:00, в Украине самолет приземлится в 15:30.

Цена перелета в одну сторону стартует от 2500 грн. Тариф учитывает багаж весом до 23 кг. Один комплект лыжного снаряжения перевозится бесплатно в случае, если суммарный вес с багажом не превышает 23 кг.

Возможно, запуск нового рейса связан с тем, что Бухарест - один из городов, который будет принимать у себя Евро-2020 в следующем году, а украинская команда едет на соревнования, следовательно, в Бухарест отправятся и болельщики.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в комментарии "Стране" рассказал, что уже пообщался с послом в Румынии по поводу содействия украинским болельщикам. По его словам, будет возможность организовать дополнительные чартерные рейсы. Кроме того, скорее всего этим заинтересуются и туристический компании.

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