На днях в Винницкой области случилось ужасное - кот задушил ребенка, 9-месячную девочку.

Произошло это так. Мама занималась домашними делами, а ребенок стал в коляске. В нее запрыгнул кот и улегся на малышку. Когда женщина обратилась к дочери, она уже была мертва. Причина смерти - асфиксия, то есть удушье.

Как оказалось, такое происшествие - не первое. Несколько лет назад в Бурятии домашняя кошка задушила ночью полуторамесячного мальчика. Когда женщина проснулась, в коляске сидел кот, а ребенок уже был мертв. На шапочке и кофте малыша была обнаружена шерсть. Причина смерти - также удушье.

Новости Винницы. Сюжет о смерти 9-месячной Саши. Видео: ТСН

"Страна" описывает самые простые правила, соблюдая которые можно избежать трагедии.

Как известно, кошки очень любят тепло, поэтому они могут залезать к малышу, чтобы вместе погреться.

С самого начала приучайте кота к тому, что в колыбельке и коляске спать ему нельзя. Сделать это несложно. Если животное будет забираться в постель младенца, даже когда его там не будет, доставайте животное и относите на место, где оно обычно спит. Кричать на кота, а уж тем более бить его, нельзя.

В данном случае работает та же схема, что и с приучением кота к лотку. Если отнести его туда несколько раз, животное привыкнет. Так же оно привыкает и к обратному: что коляска - не его место для сна.

Коты очень реагируют на звуки. К появлению малыша в квартире его лучше приучать заранее - например, включать запись плача ребенка.

Когда малыш появляется в доме, его нужно познакомить с котом. Позволить животному обнюхать ребенка. Однако в целом первое время контакт младенца и кошки нужно ограничить: животное находится в одной комнате, кот - в другой.

Для того, чтобы малыш и кот в итоге подружились, можно организовывать совместные игры (но опять-таки не в том месте, где ребенка спит). Для ребенка - своя погремушка, для кота - свой звенящий мячик. Так их можно приучать проводить время вместе, но когда ребенок уже немного подрастет.

Когда малыш уже будет сидеть, начинайте учить его, как гладить кошку. Рассказывайте, что кошка - хорошая, друг, ее нельзя обижать.

Сами же с появлением малыша также не проявляйте агрессию по отношению к животному. Наоборот, старайтесь тоже чаще его гладить.

Для того, чтобы минимизировать другие риски, обрежьте коту когти (в ветеринарных клиниках и салонах это делают профессионально). Так животное не сможет поцарапать вас или ребенка.

Резюмируем: приучайте кота к появлению ребенка в доме, дайте ему понюхать малыша. Однако в первое время ограничивайте контакт животного и младенца. Не допускайте, чтобы кот спал в детской коляске. В первый раз, когда кот на этом попадется, нужно отнести животное на его место для сна, но ругать не надо. Чаще гладьте кота и учите этому ребенка. Когда малыш подрастет, организуйте совместные игры. В итоге кот станет первым верным другом вашего ребенка, будет его любить и защищать.

Чем могут быть опасны опасны домашние животные для детей, смотрите в видео доктора Комаровского. В ролике он опровергает миф о том, что коты и собаки могут заразить ребенка глистами.