Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что когда-нибудь у его ведомства будет новый руководитель - причем не мужчина, а женщина.

Об этом министр заявил на второй ежегодной конференции Ассоциации работников правоохранительных органов, которая прошла 3 декабря в Киеве.

"Я думаю, что может такое случиться, что у нас на одной из следующих конференций таких будет вас приветствовать министр внутренних дел женщина. Хорошо будет? Я считаю, что да", - сказал Аваков, выступление которого транслировал телеканал "Наш".

Женщин министр упомянул в контексте обсуждения гендерного равенства в МВД.

Ранее сообщалось, что Кернес по-прежнему считает Авакова заказчиком покушения на себя в 2014 году.

Также мы писали, что Аваков резко прокомментировал слова спикера Госдумы Володина о потере Украиной новых территорий.