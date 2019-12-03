Президент Украины Владимир Зеленский созывает во вторник, 3 декабря, заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перед встречей "Нормандской четверки".

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на конференции Ассоциации работников правоохранительных органов, как передает "Интерфакс-Украина".

"Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся ко встрече в "нормандском формате", - сказал Аваков.

Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором.

"У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором", - сказал Аваков.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский на беговой дорожке выступил за диалог с Путиным.

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