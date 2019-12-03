Трамп объявил о закрытии дела об импичменте и поблагодарил Зеленского
Глава США Дональд Трамп снова обратился за заочной поддержкой к Владимиру Зеленскому в деле рассмотрения импичмента было закрыто. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.
"Срочные новости: президент Украины только что вновь объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и звонков. Если бы радикальные левые демократы были в здравом уме, а это не так, дело (об импичменте, – Ред.) было бы закрыто!
Спасибо президенту Зеленскому. Дело (об импичменте, – Ред.) закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец вернуться к работе!".
Скриншот: Twitter/Donald J. Trump
Трамп также ретвитил посты c последним интервью Зеленского, где президент Украины заявил, что он "никогда не разговаривал с президентом США с позиции "услуга за услугу".
Ранее сообщалось, что стало известно, кто из профессоров права выступит на слушаниях по делу импичмента Трампа.
Также мы писали, что Трамп хочет обратиться в Верховный суд США, что бы остановить импичмент.