1 декабря в Киеве два атошника из так называемой "Украинской добровольческой армии" Андрей Лаврега и Евгений Семенов покушались на жизнь бизнесмена Вячеслава Соболева – но убили его трехлетнего ребенка.

После задержания их бывший командир Андрей Гергерт с позывным Червень заявил, что отсутствие мер по социализации добровольцев может толкать этих людей на преступления. "И это только начало", - мнгозначительно предупредил Червень имея в виду, очевидно, жуткое убийство ребенка.

Тезис о том, что добровольцы убивают людей на гражданке, потому что о них не заботится государство, начинают муссировать после каждого такого преступления. Каким бы тяжким оно не было. Поэтому заявление "Червня" многие подхватили в соцсетях, делая фактически из киллеров жертв.

"К сожалению, наше государство не уделяет внимания социализации тех, кто прошел через многие боевые ситуации. Хотя это очень ценные люди", - сокрушается журналист Юрий Бутусов, заявляя, что стрелявший в ребенка снайпер Лаврега "вел жизнь настоящего героя" и имеет "огромные заслуги перед страной".

А "порохобот" Марк Гордиенко вообще заявил, что Лаврегу "можно понять" - поскольку атошники "ощущают себя преданными и лишними в стране Зеленского".

Также он назвал убитого ребенка "жертвой русского мира".

"Сейчас "люди войны" предельно остро ощутили зраду со стороны команды Зеленского , они предают все, за что бились воины и вся страна 5 лет. И они не просто предают , а делают это цинично со смехуечками, весело так диджитализовано под улюлюканье Портнова и Трубы и под криворожско пацанский жаргон Верховного Главнокомандующего и "кровь забудется" Коломойского.

И многие из них, ощущают себя преданными и лишними в стране Зеленского и морально готовы совершать свой "джихад" против предательства и цинизма.

Правильно ли это? Конечно нет. Можно ли их понять? Конечно да.

Случайно погибший ребенок, он невинная жертва не только стрелявшего, но и Путина и его "русского мира" и украинских капитулянтов "уставших от войны".

Впрочем, очевидно, что далеко не обязательно становиться убийцей, если тебе, скажем, на нравится Зеленский, не дали льготную квартиру или военную пенсию. Обиженные на невыплату зарплат шахтеры, чья профессия не менее опасна, почему-то не пополняют ряды наемных убийц, как это происходит повсеместно с атошниками.

То есть речь идет скорее о моральном облике этих ребят, который они получают в добровольческих подразделениях. Видимо – в силу определенной атмосферы, которая там сложилась.

Поэтому в заявлении "Червня" важнее другой посыл. Командир, по сути, открыто заявил о том, что далее преступность в стране будет только увеличиваться - и это напрямую связано с добровольцами.

"Страна" в связи с этим решила выяснить, что сейчас происходит с "Украинской добровольческой армией", в которой служили "два товарища". И через которую прошли еще несколько тысяч юношей из разных уголоков Украины.

Дитя раскола. Как появилась УДА

УДА была создана в 2015 году после того как руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош покинул свой пост и решил дистанцироваться от бывших соратников. Тогда же он и объявил о создании собственной партии "ДИЯ" - государственная инициатива Яроша со своим боевым крылом - Украинской добровольческой армией.

При этом туда перешла и значительная часть бойцов из Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правого сектора" из-за чего УДА и ДУК ПС до сих пор часто путают.

Несмотря на громкое название, УДА состояла всего из трех относительно крупных отрядах – 5-го батальона под командованием Владислава "Черного", 8 батальона "Аратта" под командованием Андрея "Червня", а также первой отдельной штурмовой роты под командованием командира УДА с позывным Да Винчи.

Интересно, что все три подразделения были фактически "размазаны" по всей линии фронта – отдельные группы УДА численностью от 10 до 20 человек находились почти на всех направлениях фронта.

При этом, что принципиально важно - ни ДУК "Правый сектор", ни УДА не входили в состав ни одной из официальных украинских силовых структур. То есть, фактически, были незаконными вооруженными формированиями.

Правда, на фронте они тесно взаимодействовали с командованием ВСУ, которое использовало их для решения различных задач, в основном, диверсионно–разведывательного характера.

Минометы сдаем, "калаши" оставляем. Вывод из Донбасса

Летом 2018 года АТО изменили на ООС и новое командование начало зачищать добровольческую вольницу, которая, видимо, казалось слишком непредсказуемой. Тем более, накануне старта предвыборной кампании.

Тогда было впервые объявлено об отводе УДА в тыл – хотя окончательно ее смогли вывести лишь осенью 2019 года. Все это время ходили слухи о столкновениях между добровольцами и ВСУ, однако официально их опровергали.

13 сентября 2019 года состоялась показательная "сдача оружия" батальонами УДА – на одной из баз под Мариуполем добровольцы сдали "тяжелое" вооружение и боеприпасы – гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы и боеприпасы к ним. Легкое стрелковое оружие – автоматы, пистолеты и гранаты УДА сдавать не собиралась – их вывезли в тыл.

При этом соединение отнюдь не собиралось самораспускаться.

Еще четыре тысячи Лаврег

На деле батальоны УДА, вывозили оружие в тыл все последние годы. Более того, сбор оружия был одной из основных функций почти всех подразделений – оружие и боеприпасы покупали у действующих подразделений ВСУ. Вывезенным оружием комплектовали склады "территориальных" тыловых батальонов самообороны УДА.

С момента формирования "армии" не прекращали свою работу и вербовщики, которые искали юношей, подобных Андрею Лавреге. Они регулярно выезжали в тыл и агитировали молодежь вступать в ряды боевых батальонов УДА.

В тылу агитационная работа по вербовке новых добровольцев происходила, как правило, на базах местных гражданских организаций "самообороны", которые создавались еще во времена Майдана.

Интересно, что многим из завербованных в УДА добровольцев не исполнилось к тому моменту даже 18 лет – как, кстати, и Андрею Лавреге, который попал в армию Яроша в 16 лет.

По информации "Страны" в ДУК и УДА, за пять лет войны через боевые батальоны Доброармии прошло около четырех тысяч добровольцев. Все они получили начальную боевую и соответствующую идеологическую подготовку.

Евгений Семенов (справа) - атошник и один из подозреваемых в убийстве Саши Соболева

Это поистине неисчерпаемый "кадровый резерв" для организованной преступности – несколько тысяч молодых людей, умеющих в большинстве своем обращаться с оружием и применять его. При этом своеобразно идеологически подкованным на базе лозунга "смерть ворогам".

Сборы и вышкилы каждый месяц. УДА сегодня

Сейчас у УДА почти в каждой области существует свой территориальный центр с "резервистами" - бойцами, которые побывали на передовой и готовы в любой момент взять оружие в руки по приказу командования.

Остались у "Добровольческой армии" и базы непосредственно в зоне ООС – под Мариуполем. Попутно с созданием территориальных батальонов самообороны, командование УДА позаботилось, чтобы почти все прошедшие боевые действия добровольцы регулярно были задействованы на сборах и "вышкилах" - учениях. Которые проходят каждый месяц.

К слову, несмотря на заявленный отвод УДА с передовой, на фронте продолжают действовать мелкие подразделения добровольцев, которые подписали контракты с ВСУ. Однако командование ООС не спешит расформировывать эти группы предпочитая использовать их на самых сложных участках фронта.