Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отреагировал на задержание Игоря Щербины, кума экс-нардепа Сергея Пашинского, при получении взятки в $150 000.

Но Зеленский связал Щербину не с Пашинским, а с главой ГБР Трубой. О чем президент и написал в Facebook.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.

Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются.

Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - написал Владимир Зеленский.

Отметим, что рассматриваемый ныне законопроект о ГБР предусматривает автоматическое увольнение его руководства в течение 5 дней после вступления его в силу.

Отметим, что экс-нардеп Сергей Пашинский был отправлен в тюрьму по делу, которое вел ГБР.

Напомним, что сегодня, 3 декабря, Верховная Рада как раз и займется проблемами ГБР.