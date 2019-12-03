Зеленский назвал задержанного кума Пашинского "правой рукой" Трубы и требует проголосовать за закон о чистках в ГБР
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отреагировал на задержание Игоря Щербины, кума экс-нардепа Сергея Пашинского, при получении взятки в $150 000.
Но Зеленский связал Щербину не с Пашинским, а с главой ГБР Трубой. О чем президент и написал в Facebook.
"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.
Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются.
Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - написал Владимир Зеленский.
Отметим, что рассматриваемый ныне законопроект о ГБР предусматривает автоматическое увольнение его руководства в течение 5 дней после вступления его в силу.
Отметим, что экс-нардеп Сергей Пашинский был отправлен в тюрьму по делу, которое вел ГБР.
Напомним, что сегодня, 3 декабря, Верховная Рада как раз и займется проблемами ГБР.