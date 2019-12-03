Государственное бюро расследований возбудило дело против Службы безопасности Украины по фактам незаконной слежки за депутатами "Оппозиционной платформы - За Жизнь". Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин во вторник, 3 декабря.

"По фактам незаконной слежки за депутатами ОПЗЖ и незаконного проведения против них других оперативных мероприятий сотрудниками СБУ Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело. Теперь уголовно-правовую оценку попыткам использования спецслужбы в политических целях дадут следователи ГБР. Если, конечно, "Слуги народа" не примут сегодня закон о "перезапуске" ГБР, которым все руководство Бюро будет уволено. На радость руководству СБУ...", - заявил Кузьмин.

Также он опубликовал официальный ответ Бюро на его обращение и выписку из ЕРДР.

Фото: Facebook/Ренат Кузьмин

Скриншот: Facebook/Ренат Кузьмин

Напомним, по данным журналистов Служба безопасности Украины планировала осуществление следственных действий в отношении депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Согласно документу, Департамент защиты национальной государственности СБУ получил задание установить связи, места проживания, официальные и неофициальные контакты Виктора Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко, нардепов Шуфрича, Козака, Нимченко, Загороднего, Колтуночива, Волошина, Чубирка и других.

В то же время в СБУ опровергли сообщения о слежке спецслужбы за депутатам от ОПЗЖ.