Утром во вторник, 3 декабря, у здания Верховной Рады Украины начались сразу три митинга. Общее число их участников составляет около 100 человек. Об этом сообщает с места корреспондент "Страны".

Митинги проходят под разными лозунгами. Часть выступает против аграрного барона Олега Бахматюка. Еще один митинг проходит за права физлиц-предпринимателей (ФОПов), а также против продажи сельскохозяйственной земли.

Митинг за защиту прав ФОПов также выступает против изменения Трудового кодекса, которым хотят серьезно ограничить права трудящихся. В парламенте Украины эти инициативы Кабмина Гончарука блокируют фракции "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Да, благодаря Батькивщине и ОПЗЖ теперь на этой сессии не могут слуги внести свой проект Кодекса (новый вариант Трудового кодекса, который мы анализировали тут - Ред.). Эти две фракции внесли хорошие проекты модернизированного ТК, а правительство естественно не успело написать за 14 дней альтернативу.

2. Но... Правительство вносит проект закона о внесении изменений в законы... 99 статей, которые по-сути отменяют ТК и отменяют закон о профсоюзах", - говорится в сообщении на fb-странице Михаила Чаплыги.

Фото: Юлия Корзун, Страна

Мы разбирались, почему зашаталось кресло под Гончаруком и уйдет ли он в отставку. К этой черте Кабмин подходит со шлейфом скандалов, связанных с ним самим или отдельными министрами.

Напомним, что порохоботы решили собраться на Банковой накануне Нормандской встречи в Париже.