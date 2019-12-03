Сегодня, 3 декабря, перед началом работы Верховной Рады, скандально известный экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович принес присягу народного депутата.

Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент "Страны".

Напомним, ранее нардеп "Слуги народа" Макс Бужанский спросил у однопартийца и премьер-министра Алексея Гончарука, зачем он помог пройти в Раду экс-главе Института национальной памяти, скандальному историку Владимиру Вятровичу. Об этом Бужанский заявил на заседании Веховной Рады.

"Почему вы, помогая прохождению в Раду господина Вятровича, вступили в сговор с фракцией "Европейская солидарность" и дали возможность члену списка ЕС работать советником?", - заявил Бужанский.

Он также напомнил Гончаруку, что "мы (Слуги народа - Ред.) на выборах сделали именно их (Европейскую солидарность - Ред.)", и "нельзя использовать свое служебное положение чтобы помогать фракции "ЕС" и Порошенко".

Так же мы рассказывали, что на место "нового Вятровича" в Институе нацпамяти осталось только два претендента.