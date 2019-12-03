Руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил о том, что переговоры о возможном бое украинского боксера Александра Усика против британского бойца Дерека Чисоры проходят хорошо.

Эдди Хирн заявил о том, что провел переговоры с командой Усика в Монако, как сообщает "112 канал".

"Встречался с Усиком и его командой в Монако. Они очень заинтересованы в этом поединке. А также у меня были предварительные разговоры с Чисорой и его менеджером Дэвидом Хэем. Обе стороны очень заинтересованы в поединке. Предварительная дата боя - 8 февраля. Надеюсь, оба бойца прибудут в Саудовскую Аравию. Усик точно будет. Надеюсь, что и Чисора тоже", - сказал Хирн.

Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии подопечный Хирна Энтони Джоша сойдется в реванше с мексиканцем Энди Руисом, который сейчас является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super и IBF.

Ранее "Страна" сообщала, что промоутер назвал сроки нового боя и соперника украинского боксера Усика.

Также мы рассказывали, что за бой с Усиком Чисора может получить 2,6 миллиона долларов.