Задержанным за убийство 3-летнего ребенка бизнесмена Вячеслава Соболева объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева во вторник, 3 декабря.

Как сообщается, подозреваемым грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование в уголовном деле продолжается.

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Напомним, что вчера в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали двух мужчин, которые обоснованно подозреваются в убийстве 3-летнего ребенка, что произошло на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовская.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также мы писали, что командир "Правого сектора" подтвердил, что у него служили убийцы сына Соболева.