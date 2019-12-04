4 декабря Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения Андрею Лавреге и Евгению Семенову, подозреваемым в убийстве трехлетнего сына бизнесмена Вячеслава Соболева.

Заседание проходило в закрытом режиме. Лаврегу и Семенова оставили под стражей на время досудебного следствия на два месяца без права залога. На заседание пришли Вячеслав Соболев и его супруга Инна, которые сделали заявление для прессы.

Разбирались, как прошел суд, и что известно о подозреваемых в резонансном убийстве ребенка.

Как прошел суд

В суд пришли Вячеслав и Инна Соболевы. Охрана попросила журналистов не снимать и не подходить к матери убитого ребенка. Она плакала, рассматривала в телефоне фото сына и целовала их.

Инна Соболева

К журналистам подошел Вячеслав Соболев. Сказал, что с уважением относится к журналистам, но они все услышат в зале суда. Однако заседание в итоге проходило в закрытом режиме.

Вячеслав Соболев

Позже Соболев сделал заявление. Он сказал, что готов назвать шесть фамилий заказчиков убийства, если журналисты помогут организовать прохождение подозреваемыми детектора лжи.

Среди этой шестерки могут быть двое судей: "Их имена вы прекрасно знаете", - говорит бизнесмен (вероятно имеется в виду Артур Емельянов, с которым у Соболева был давний конфликт - Ред.).

Кроме того, он упомянул двух человек - юриста Руслана Браславского, а также экс-нардепа и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого еще называли "смотрящим за судьями от Порошенко". "Саша присядь на детектор. Расскажи, как "Буквы" (имеется в виду сайт bykvu.com, который связывают с Грановским - Ред.) над о мной издевались", - заявил Соболев.

На уточняющие вопросы журналистов Соболев отказался отвечать: "Я и так больше сказал, чем нужно", - сообщил бизнесмен.

После этого Грановский опроверг свою причастность и сказал, что готов пройти полиграф.

Первым избирали меру пресечения Андрею Лавреге, который, как считается и осуществил выстрел. Экс-боец батальона УДА Аратта был снайпером. Лаврегу оставили под стражей на 2 месяца без права залога на время досудебного расследования. Такую же меру избрали и для Евгения Семенова. Его называют корректировщиком и говорят, что именно он мог быть связующим звеном с заказчиком.

Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За это грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фабула дела

1 декабря у ресторана Mario в Киеве расстреляли джип владельца ресторана, бизнесмена и депутата киевского облсовета от БПП Вячеслава Соболева. В машине в это время находился он, жена, дочь и сын. Выстрел был один. Пуля попала в голову ребенка, который находился на заднем сиденье. Стреляли через боковое стекло со стороны водителя. Пуля прошила также подголовник переднего сиденья. То есть целились в Соболева, а в ребенка, видимо, попали случайно.

В автомобиль стреляли из окна хостела напротив ресторана. Из номера, арендованного по паспорту, который числился пропавшим с 2017 года. В помещении нашли картонную коробку с вырезом для стрельбы со следами пороховых газов. Через минуту после выстрела видеокамеры хостела сняли, как по коридору уходит потенциальный убийца. "Страна" публиковала его фото.

Двоих подозреваемых задержали спустя сутки. Также было обнаружено оружие, из которого стрелял снайпер. Это карабин калибра 7.62 - стандартный для снайперской винтовки. Он был оснащен недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision.

В МВД предположили, что, похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском дорогого орудия преступления и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку.

Экс-боец, получивший награду от Порошенко. Что известно о Лавреге

20-летний Андрей Лаврега воевал на Донбассе в составе так называемой "Украинской добровольческой армии", в батальоне "Аратта" под командованием Андрея Гергерта по прозвищу "Червень".

"Украинская добровольческая армия" (УДА) была создана несколько лет назад под руководством Дмитрия Яроша - бывшего лидера "Правого сектора", который покинул пост руководителя партии. Туда влились бойцы из Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правого сектора". Ни ДУК, ни УДА не входят ни в одну из официальных украинских силовых структур. С середины прошлого года командование ООС их постепенно выдавило из зоны боевых действий. И сейчас там остались считанные единицы добровольцев.

Андрей Лаврега родился 19 июня 1999 года в селе Хижинцы Черкасской области. Учился в Черкассах. В 2014 году участвовал в событиях на Майдане в рядах "Правого Сектора", который открестился от него после сообщений, что на Донбассе он воевал под его флагами.

В 2014 году он не попал в ряды "боевых" подразделений ПС по малолетству. Как только ему исполнилось 18 лет, в 2017 году, он ушел воевать в УДА. Через год, в 2018 году, попал в 8-й отдельный батальон УДА "Аратта", где зарекомендовал себя как умелый снайпер.

"Андрей Лаврега с позывным Тихий был бойцом батальона с 1 июня текущего года. Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый. Разумный. Был награжден государственной наградой президентом Порошенко", - заявил командир подозреваемого "Червень".

Год назад Лаврегу наградили орденом "За мужество" 3-й степени за экстраординарные боевые заслуги. Ее вручал лично Порошенко.

Около полугода назад Лаврега вернулся домой и пропал из поля зрения командира и сослуживцев.

Еще один боец УДА. Что известно о Семенове

19-летний Евгений Семенов мог быть корректировщиком во время покушения на бизнесмена, а также связующим звеном с заказчиком. Это еще один боец из батальона УДА Аратта.

Родился в Котовске Одесской области. По словам земляков Семенова, он рос без отца, его воспитанием занимались мама и бабушка. У него есть старший брат. Он учился в среднеобразовательной школе №3, был троечником. С ранних лет отличался вспыльчивым характером и нередко был участником мелких школьных разборок. Около трех лет занимался борьбой.

После школы поступил в одесское мореходное училище, но учебу бросил в 17 лет. После чего служил в батальоне "Аратта" с 2017-го по 2019 год.

В соцсетях Семенов указал, что с 2017 года по 2019 год прошел воинскую службу в Мариуполе. Его страница в Facebook была открыта для доступа. Здесь он в основном постил фото со своими сослуживцами.

Вот его селфи на фоне оружейных запасов

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